Україна отримає все необхідне для наступу - генерал США [ Редагувати ]
Сполучені Штати вже передали понад 98 відсотків обіцяних бойових машин в Україну.
Про це заявив головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі.
"Я дуже впевнений, що ми доставили необхідний їм матеріал, і ми продовжуватимемо тримати лінії постачання відкритими для підтримки їхніх операцій", - сказав Каволі.
Він зауважив, що багато систем озброєння постачаються в Україну за планом. При цьому Київ вже отримав понад 98 відсотків обіцяних бойових машин.
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