ЗСУ знищили ще 510 окупантів: нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними ранку четверга, 27 квітня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 188 920 військових.
Крім того, ЗСУ знищили 21 БПЛА та 16 ББМ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 188920 (+510) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3694 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7178 (+16) од,
- артилерійських систем - 2887 (+10) од,
- РСЗВ - 542 (+3) од,
- засоби ППО - 293 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2461 (+21),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5805 (+13) од,
- спеціальна техніка - 352 (+0)
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