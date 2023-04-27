Президент України Володимир Зеленський показав наслідки нічного ракетного удару росіян по Миколаєву. Ворог націлив ракети "Калібр" на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку.

Про це пише президент України Володимир Зеленський.

"Вночі росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами "Калібр", запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку", - повідомив президент та показав відео наслідкив ракетної атаки.

На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

"Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність", - наголосив президент.