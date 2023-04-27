Внаслідок вибуху в Мелітополі в четвер, 27 квітня, постраждав один із місцевих колаборантів. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону "Єдині новини".

"Розпочалося все приблизно о 4 ранку, коли в місті пролунали автоматні черги, а вже о 5.20 ранку по вулиці Героїв України, 67 пролунав одиночний вибух, який був дуже потужним, бо його чуло найближчих щонайменше з десяток будинків", - розповів він.

За його словами, по цьому адресу проживав один із колаборантів, який працював в правоохоронних структурах. Також, як додав він, сьогодні вже окупаційна влада повідомила, що одна людина постраждала, її відвезли до лікарні.

Він повідомив, що на концерт відправився колаборант Олександр Міщенко.

"Кобзон зустрічає свого "героя". До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками. Сьогодні зранку не з тієї ноги вийшов з дому. Помер у лікарні", - пише Федоров.