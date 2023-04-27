"Кобзон зустрічає свого героя": у Мелітополі підірвали колаборанта [ Редагувати ]
Внаслідок вибуху в Мелітополі в четвер, 27 квітня, постраждав один із місцевих колаборантів. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону "Єдині новини".
"Розпочалося все приблизно о 4 ранку, коли в місті пролунали автоматні черги, а вже о 5.20 ранку по вулиці Героїв України, 67 пролунав одиночний вибух, який був дуже потужним, бо його чуло найближчих щонайменше з десяток будинків", - розповів він.
За його словами, по цьому адресу проживав один із колаборантів, який працював в правоохоронних структурах. Також, як додав він, сьогодні вже окупаційна влада повідомила, що одна людина постраждала, її відвезли до лікарні.
Він повідомив, що на концерт відправився колаборант Олександр Міщенко.
"Кобзон зустрічає свого "героя". До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками. Сьогодні зранку не з тієї ноги вийшов з дому. Помер у лікарні", - пише Федоров.
по темі
В окупованому Мелітополі зранку 22 квітня пролунав вибух в районі залізничного депо, за попередньою інформацією, знищений ворожий дизель. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
В тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні вранці чули вибух
20 квітня біля захопленого росією Мелітополя Запорізької області у море впав гелікоптер з російськими окупантами
Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів про ситуації в Мелітополі
Минулої доби війська рф здійснили 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації