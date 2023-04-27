Україна в майбутньому отримає від союзників авіацію. Але для початку партнери мають зробити підрахунки та вирішити, хто скільки літаків готовий передати, після чого рішення щодо передачі ухвалять.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз ключове наше завдання з партнерами - це забезпечення нас запчастинами, обслуговуванням, ремонтом та боєприпасами до тих систем, які ми отримали: від снайперської гвинтівки до "Хаймарсу" та танка. Щодо літаків - я впевнений, ми доб'ємо це питання", - стверджує Резніков.

На питання, чи може це відбутися в цьому році міністр відповів, що тут відіграє фактор практичності.

"Це той фактор, про який я говорив - практичність. Літаки - це найдорожче. Відповідно, дати літаки, потім їх обслуговувати, плюс ракети та бомби до них - це дуже дорого. Тому, ухвалюючи рішення, треба розуміти - а чи всі готові під цим підписатися. Ось під танками підписалися і бачимо: хтось чотири дає, хтось шість… Не двісті, не триста", - пояснив Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що ключовий гравець тут все одно США, а "вони дуже прагматичні та рахують гроші".

"І це нормально, це життєздатно. Тому що у нас є партнери, які нам щось дали, а потім кажуть: обслуговувати далі вас ми не можемо, у нас немає ресурсу, якщо хочете - купуйте. Теж начебто справедливо… І з літаками те саме. Коли буде підраховано, хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні - тоді рішення буде ухвалено", - підсумував Резніков.