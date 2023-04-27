Заступника шойгу скинули з посади - соцмережі [ Редагувати ]
Заступника міністра оборони сергія шойгу, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил рф Михайла Мізинцева звільнено з посади. Про це повідомляє "Медуза".
Раніше він керував операцією в Сирії та облогою Маріуполя.
Як пише видання, проросійські Телеграм-канали, які пишуть про війну, повідомили про звільнення Мізінцева.
Про звільнення генерала Мізінцева з посади заступника міністра оборони написали провоєнний телеграм-канал "Рибар" та так званий "воєнкор" Олександр Сладков. Офіційно цю інформацію не підтверджено.
Самі ж проросійські Телеграм-канали про причини звільнення не повідомляють.
по темі
Сьогодні, 25 квітня, росіяни ударили артилерією по Нікопольському району
У вівторок, 25 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів цілі робочого візиту до Чехії
У суботу, 22березня, під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський заявив, що введення жорсткіших санкцій проти росії може вплинути на швидкість завершення війни в Україні
Європейський союз збирається запропонувати заборонити транзит низки товарів через росію
Глава Пентагона Ллойд Остін заявив, що на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" будуть обговорені три ключові питання