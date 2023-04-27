Заступника міністра оборони сергія шойгу, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил рф Михайла Мізинцева звільнено з посади. Про це повідомляє "Медуза".

Раніше він керував операцією в Сирії та облогою Маріуполя.

Як пише видання, проросійські Телеграм-канали, які пишуть про війну, повідомили про звільнення Мізінцева.

Про звільнення генерала Мізінцева з посади заступника міністра оборони написали провоєнний телеграм-канал "Рибар" та так званий "воєнкор" Олександр Сладков. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Самі ж проросійські Телеграм-канали про причини звільнення не повідомляють.