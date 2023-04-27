"Их надо утилизировать": окупанти визнають вбивства українських військовополонених [ Редагувати ]
Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Такі вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло. Про це повідомляє СБУ, публікуючи нове перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті України.
"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.
"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – пояснює рашист.
Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло.
Служба безпеки України встановила особу ката, це Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
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