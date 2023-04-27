Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в організації вітають переговори президента України Володимира Зеленського і китайського лідера Сі Цзіньпіня. Проте Пекін ще досі не засудив російське вторгнення.

Про це він сказав на пресконференція в Люксембурзі.

Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Сі. Я вважаю також важливим, щоб Китай краще розумів українські перспективи. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну.

Також він додав, що союзники по НАТО висловили рішучу підтримку мирного плану президента Зеленського, який включає, повну повагу до територіальної цілісності України.