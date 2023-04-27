Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Про це він написав у Telegram.
Глава уряду запросив понтифіка до України.
Шмигаль передав Папі Франциску фотоальбом про злочини росії в Бучі, Бородянці й інших містах України. Також прем'єр висловив сподівання, що Ватикан долучиться до реалізації української формули миру, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих.
Глава уряд подякував понтифіку за гуманітарну допомогу, лікування у ватиканському госпіталі українських дітей, які постраждали від російської агресії.
Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі.
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