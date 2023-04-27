Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що трибунал над російськими військовими злочинцями обов'язково буде. Одне з засідань варто провести у зруйнованому Маріуполі чи Харкові.

За його словами, без трибуналу росія буде хотіти реваншу. Тому покарання злочинців залишається однією з цілей України.

Тому потрібен міжнародний трибунал, умовний "Нюрнберг-2", де би він не відбувався. Хтось вважає, що Гаага - так, це символічно, хоча я б робив у Маріуполі чи Харкові. Хоча б засідання трибуналу.

Глава Міноборони впевнений, що зрештою росію покарають за злочини, скоєні в Україні. Він нагадав, що так свого часу було і з Німеччиною.