"Трибунал над рф варто було б провести у Маріуполі чи Харкові" - Резніков [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що трибунал над російськими військовими злочинцями обов'язково буде. Одне з засідань варто провести у зруйнованому Маріуполі чи Харкові.
За його словами, без трибуналу росія буде хотіти реваншу. Тому покарання злочинців залишається однією з цілей України.
Тому потрібен міжнародний трибунал, умовний "Нюрнберг-2", де би він не відбувався. Хтось вважає, що Гаага - так, це символічно, хоча я б робив у Маріуполі чи Харкові. Хоча б засідання трибуналу.
Глава Міноборони впевнений, що зрештою росію покарають за злочини, скоєні в Україні. Він нагадав, що так свого часу було і з Німеччиною.
Дуже агресивна Німеччина у Першій світовій війні, Другій світовій війні стала потім пацифістською країною. І не просто через поразку, а тому що просто поразка у Першій світовій війні та Версальський мир навпаки призвели до реваншистських настроїв.
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