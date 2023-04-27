На Харківщині під обстріл потрапила бригада "Харківобленерго", є загиблі та поранені [ Редагувати ]
На Харківщині у селі Токарівка під обстріл потрапила бригада "Харківобленерго", яка займалася відновленням ліній електропередач. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Щойно ворог обстріляв с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач.
На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
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