Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку: новини з Донбасу [ Редагувати ]
Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка - це деокуповані села Луганщини. Жодного дня окупанти не дають спокою їх нечисленним жителям. Не стала виключенням і ця доба. Вони їх накривали артилерійським вогнем та робили безуспішні спроби наступу. У Старобільську, Містках, Хрустальному облаштували нові місця для своїх поранених - у школах та цивільних лікарнях.
На роботу тут беруть навіть медиків-пенсіонерів, бо надавати медичну допомогу в містах майже нікому - фахівці здебільшого виїхали з окупованих територій. Основні зусилля противник зосереджує на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Новини зі східного фронту збирав Євген Соломін.
Окупанти в районі Кремінної посилюють свої позиції важкою технікою. Тут та в районі Сватового у них перша лінії оборони. Поблизу Старобільська проходить друга лінія оборони окупантів. Тут рашисти відключили інтернет. Бояться, що місцеві здаватимуть їхні позиції. В районі колишньої звіроферми організували фільтраційний табір.
За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:
Затриманих громадян України росіяни тримають на території колишньої звіроферми у Кремінній. До Сєвєрдонецька та Лисичанська завозять громадян рф для показових ремонтів, вони живуть в квартирах наших громадян, звідти виносять все майно.
Складно і жителям деокупованих сіл. Рускій мір сюди приніс розруху та болото - дороги через тривалі бої та надважку техніку розсипались.
Отак от іноді працює поліції Луганщини. Добираємось з усіх зусиль.
Жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки доставили ліки та свіжий хліб. А ще поліцейські привозять звістки від рідних.
Ми дуже хочемо, щоб ви до нас приїхали! Ми за вас дуже сильно переживаємо! Їдьте! Вас привезуть куди надо. Я вас зустріну! (плаче!) Збирайтесь! Прям щас?! Прям щас збирайтесь!
Відеопослання цього разу спрацювало! Поліцейські вивезли з Макіївки у безпечне місце родину. Та під бомбами залишається ще 29 селян. На Донеччині у вогні та під російськими ракетами вся лінія фронту.
Найгарячіше - в Бахмуті та Авдіївці. Фортеця - стоїть. Обстріли тут не припиняються ніколи. Ворог не церемониться - гатить просто в багатоповерхівки. Марʼїнку московити стерли з лиця землі. Це місто, якого більше немає. Під обстрілами і Красногорівка.
Це той самий будинок. Вже без даху та перспектив відновлення. Господарі не постраждали, бо кілька місяців тому виїхали. Ті, хто лишився, сидять або у розбитих, але власних будинках, або в сирих підвалах.
Тут раніше зберігалися якісь харчі та консервація, а зараз це стало основним місцем проживання краногорівців.
Тут же переховують і дітей від евакуації.
Отак виглядає вулиця, на якій переховуються діти. Зараз Білі Янголи продовжують її відпрацьовувати.
Батьки при цьому розповідають поліції, що дітей вже давно вивезли у безпечні місця.
У таких умовах доводиться працювати і щось довести щось вкрай складно. У таких підвалах місцеві переважно ховають дітей.
У Красногорівці все закидано мінами. Жодного вцілілого будинку. Навіщо жити у таких умовах разом з дітьми - зрозуміти важко. 9-річний Ярослав разом із мамою уже в безпеці. У Єлизаветівці дітей більше. Та й вона - подалі від лінії фронту. Але і це не рятує від бомб. Місцеві показують свою розбомблену росіянами школу.
Фактично у цій школі щойно зробили ремонт і майже одразу в неї прилетіла ворожа авіаційна ракета. Корпус молодших класів повністю розбомблений.
Заїжджати в такі місця волонтерам та поліції стає все важче.
Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий янгол":
Ми привезли продукти харчування, продукти гігієнічні, подарунки для дітей.
Цього разу гуманітарний конвой та евакуація пройшли успішно. Кілька тижнів місцеві протримаються. Далі знову "Білі янголи" прориватимуться до жителів на лінії фронту.
Все буде добре! Слава Україні! Героям слава!
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