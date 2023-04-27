Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка - це деокуповані села Луганщини. Жодного дня окупанти не дають спокою їх нечисленним жителям. Не стала виключенням і ця доба. Вони їх накривали артилерійським вогнем та робили безуспішні спроби наступу. У Старобільську, Містках, Хрустальному облаштували нові місця для своїх поранених - у школах та цивільних лікарнях.

На роботу тут беруть навіть медиків-пенсіонерів, бо надавати медичну допомогу в містах майже нікому - фахівці здебільшого виїхали з окупованих територій. Основні зусилля противник зосереджує на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Новини зі східного фронту збирав Євген Соломін.

Окупанти в районі Кремінної посилюють свої позиції важкою технікою. Тут та в районі Сватового у них перша лінії оборони. Поблизу Старобільська проходить друга лінія оборони окупантів. Тут рашисти відключили інтернет. Бояться, що місцеві здаватимуть їхні позиції. В районі колишньої звіроферми організували фільтраційний табір.

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

Затриманих громадян України росіяни тримають на території колишньої звіроферми у Кремінній. До Сєвєрдонецька та Лисичанська завозять громадян рф для показових ремонтів, вони живуть в квартирах наших громадян, звідти виносять все майно.

Складно і жителям деокупованих сіл. Рускій мір сюди приніс розруху та болото - дороги через тривалі бої та надважку техніку розсипались.

Отак от іноді працює поліції Луганщини. Добираємось з усіх зусиль.

Жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки доставили ліки та свіжий хліб. А ще поліцейські привозять звістки від рідних.

Ми дуже хочемо, щоб ви до нас приїхали! Ми за вас дуже сильно переживаємо! Їдьте! Вас привезуть куди надо. Я вас зустріну! (плаче!) Збирайтесь! Прям щас?! Прям щас збирайтесь!

Відеопослання цього разу спрацювало! Поліцейські вивезли з Макіївки у безпечне місце родину. Та під бомбами залишається ще 29 селян. На Донеччині у вогні та під російськими ракетами вся лінія фронту.

Найгарячіше - в Бахмуті та Авдіївці. Фортеця - стоїть. Обстріли тут не припиняються ніколи. Ворог не церемониться - гатить просто в багатоповерхівки. Марʼїнку московити стерли з лиця землі. Це місто, якого більше немає. Під обстрілами і Красногорівка.

Це той самий будинок. Вже без даху та перспектив відновлення. Господарі не постраждали, бо кілька місяців тому виїхали. Ті, хто лишився, сидять або у розбитих, але власних будинках, або в сирих підвалах.

Тут раніше зберігалися якісь харчі та консервація, а зараз це стало основним місцем проживання краногорівців.

Тут же переховують і дітей від евакуації.

Отак виглядає вулиця, на якій переховуються діти. Зараз Білі Янголи продовжують її відпрацьовувати.

Батьки при цьому розповідають поліції, що дітей вже давно вивезли у безпечні місця.

У таких умовах доводиться працювати і щось довести щось вкрай складно. У таких підвалах місцеві переважно ховають дітей.

У Красногорівці все закидано мінами. Жодного вцілілого будинку. Навіщо жити у таких умовах разом з дітьми - зрозуміти важко. 9-річний Ярослав разом із мамою уже в безпеці. У Єлизаветівці дітей більше. Та й вона - подалі від лінії фронту. Але і це не рятує від бомб. Місцеві показують свою розбомблену росіянами школу.

Фактично у цій школі щойно зробили ремонт і майже одразу в неї прилетіла ворожа авіаційна ракета. Корпус молодших класів повністю розбомблений.

Заїжджати в такі місця волонтерам та поліції стає все важче.

Василь Піпа, поліцейський екіпажу "Білий янгол":

Ми привезли продукти харчування, продукти гігієнічні, подарунки для дітей.

Цього разу гуманітарний конвой та евакуація пройшли успішно. Кілька тижнів місцеві протримаються. Далі знову "Білі янголи" прориватимуться до жителів на лінії фронту.