Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над рф - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм молдовським колегою Ніком Попеску у четвер, 27 квітня.
Про це повідомляє він у Twitter.
За його словами, на зустрічі було обговорено кроки по пришвидшенню вступу України до ЄС.
"Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Зараз там 35 штатів", - написав Кулеба.
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