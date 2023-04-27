Неспокійно і в, так би мовити, тилових районах росії та на тимчасово окупованих територіях. Вибухи, атаки морськими і повітряними безпілотниками - там відбуваються постійно. І так, що навіть володимир путін, який явно боїться за своє життя, постійно змінює плани та маршрути. Огляд свіжих випадків "бавовни" в рф - далі.

Ось так бадьоро почався тиждень для російського умовного тилу. Водні безпілотники атакували російські кораблі в Севастопольській бухті. Міноборони рф традиційно відзвітувало: втрат немає.

А це вже тимчасово окупована Луганщина. Місцева нафтобаза втомилась заправляти ворожу техніку, тож взяла і згоріла. З паливом.

А це вже недалеко від Москви. Там знайшли безпілотник, начинений вибухівкою. Як раз поряд із технопарком Рудневе, де росіяни збираються почати виробництво безпілотників і який на цьому тижні схоже мав відвідати особисто путін.

путін візит в Руднево - скасував. Крім того, традиційно гинуть колаборанти-гауляйтери на окупованих територіях. Так сьогодні вночі в Мелітополі підірвали поліціянта-зрадника Олександра Міщенко. До того в Новій Каховці підірвався ще один колаборант Сергій Тветінський. Пізніше зʼявилося відеозвернення мелітопльских партизан.

Предупреждаем всех предателей Украины, у которых нет моральных принципов. Мальчики – вас, как в фильме ужасов, пункт назначения один - это морг. МЫ вас туда, будьте уверены, отправим. Далі буде - Слава Україні!

Допомагають Україні і самі росіяни. Так на цьому тижні вони самі, як то кажуть, "уронили" свій МІГ31 в Мурманській області. Пілоти врятувалися, що не скажеш про пілота гелікоптера, що розбився в Волгоградській області. Ну і до того еталонний випадок в російському Бєлгороде.

Пілоти бомбардувальника скинули дві бомби прямо в центрі міста.

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Для того, щоб боєприпас зійшов з пілона, треба виконати декілька операцій. Можливо, льотчик хотів зробити якусь перевірку перед скиданням, а власне зробив скидання.

Чому це сталося - є декілька версій, але все це вказує на низький рівень та проблему у російської бойової авіації. Тож жарти про бомбити Вороніж - схоже вже не здаються росіянам такими веселими.