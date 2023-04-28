В ніч проти пʼятниці, 28 квітня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Умань

Окупанти вдарили по Умані Черкаської області. Про це повідомляється у Telegram спікера поліції Черкаської області Зої Вовк. Ракета потрапила до багатоповерхового будинку. За даними глави ОВА, внаслідок ракетного удару п'ятеро людей отримали поранення, всі вони госпіталізовані.

В Уманській гімназії №5 розгорнуть оперативний штаб допомоги потерпілим.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в Умані є два влучення крилатих ракет: до житлового будинку та складських будівель. На місці працюють усі служби.

Пізніше стало відомо, що госпіталізовано 5 людей. Про це написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

Станом на 7:17 в Умані триває рятувальна операція.

За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 - травмовані.

Київ

У небі столиці було знищено 11 ворожих ракет. Про це повідомив у Telegram Київської МВА.

За уточненою інформацією, обстріл було здійснено з літаків стратегічної авіації. За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім ракет, було збито ще 2 БПЛА (тип дронів встановлюється).

Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці пошкоджено локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об'єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Дніпро

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло двоє цивільних. Про це написав мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

Ракетна атака російської окупаційної армії по Дніпру призвела до загибелі молодої жінки та трирічної дитини. Чекаємо офіційної інформації від військової адміністрації.

Полтава

У Полтавській області також було чутно вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів у Кременчуцькому районі Полтавської області не повідомлялося.