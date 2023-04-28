Ракетний удар по Умані: кількість жертв росте [ Редагувати ]
Сьогодні вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Одна з ракет влучила у житловий будинок в Умані Черкаської області. Про це повідомляється у Telegram спікера поліції Черкаської області Зої Вовк.
В Уманській гімназії №5 розгорнуть оперативний штаб допомоги потерпілим.
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в Умані є два влучення крилатих ракет: до житлового будинку та складських будівель. На місці працюють усі служби.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram написав про те, що станом на 7:17 в Умані триває рятувальна операція.
За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 - травмовані.
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