Всесвітній тиждень імунізації: містами та селами курсують мобільні пункти вакцинації [ Редагувати ]
В Україні триває Всесвітній тиждень імунізації. Містами та селами курсують мобільні пункти вакцинації. Медики щеплюють як дорослих, так і дітей. Подробиці розкаже Христина Гашенко.
На львівському вокзалі окрім волонтерської допомоги, пропонують ще й медичну. Представники медбригади агітують пасажирів безкоштовно провакцинуватись. Щепитись можна як дорослим, так і дітям.
- Ваша дитина щеплена? Згідно календаря?- Так. У нас трохи не згідно календаря, не було привівок, але зроблені всі.
Олена, жителька Кривого Рогу:
Я направду, навіть коли не було щеплень, ми шукали самі, бо була проблема з постачанням, на той час були російські. Ми шукали Бельгію, ми шукали німецькі варіанти і а принципі я задоволена як дитина переносить всі ці моменти щодо інфекціонування.
Наталія із донькою вакцинувалися від багатьох недуг. А ось проти корони - ще не наважились.
Наталія та Аліса, переселенці з Сум:
Маємо побоювання, що може негативні впливи буть потім, але я розумію, що воно мабуть такого не буде, але знаєте, почуття цього є, тому не робимо.
Тих, хто таки захотів вакцинуватися, медики зустрічають в припаркованому біля вокзалу мобільному пункті - автобусі. За необхідності тут перевірять тиск, зроблять ПЛР-тест.
І якщо із самопочуттям все гаразд, немає протипоказань - медики провакцинують. Вчетверте щеплення від ковіду робить Марія. Жінка переселенка із Харкова. У Львові разом із десятирічною донькою живе майже рік.
Марія, переселенка з Харкова:
Якщо надають таку послугу, це важливо для здоров'я, то чому ні. Війна, якщо чесно, під бомбами не пішла робити вакцинацію, але у Львові більш безпечніше, тому можна і зробити.
Більшість охочих вакцинуватись, зокрема від ковіду - це львів'яни, які уже отримали дві попередні дози. Степану Янковському, який на вокзалі працює електриком, медики пропонують відразу щепитись і від дифтерії та правця.
Вакцину від ковіду лікарі колять у ліве плече. Сироватку від інших недуг - в праве.
Степан Янковський, житель Львова:
Вакцинувала, сказала мені, що 10 років буду здоровий, як кінь. (сміється)
Лікарі зазначають, колоти одночасно декілька вакцин дозволено Міністерством охорони здоров'я.
Ольга Бернадська, сімейний лікар:
Тут немає різниці. Це дуже зручно пацієнту це одномоментно і для імунітету це також немає навантаження,організм справляється.
На Львівщині мобільних пунктів вакцинації працює лише 3. Один автобус у Львові. Решта - в області. Щодня у них новий маршрут. Від понеділка різними препаратами провакцинувались майже пів тисячі охочих. Через війну показники щеплень від ковіду в регіоні вкрай низькі.
Наталія Іванченко, керівник Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:
Якщо ми говоримо про ковід, то першою бустерною дозою вакциновано лише 8 відсотків населення. Другою - менше одного відсотка населення. Якщо, говорити про інші хвороби за підсумками 3 місяців 23-го року, то населення вакциновано на 22 відсотка наприклад від дифтерії та правця, 24 відсотка - від кору.
Через низькі показники щеплень від кору, в регіоні можливий спалах цієї недуги, кажуть медики. Тому призупиняти роботу мобільних бригад не планують. Бо ж певні, лише колективний імунітет зможе не допустити поширення вірусів.
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