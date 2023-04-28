В Україні триває Всесвітній тиждень імунізації. Містами та селами курсують мобільні пункти вакцинації. Медики щеплюють як дорослих, так і дітей. Подробиці розкаже Христина Гашенко.

На львівському вокзалі окрім волонтерської допомоги, пропонують ще й медичну. Представники медбригади агітують пасажирів безкоштовно провакцинуватись. Щепитись можна як дорослим, так і дітям.

- Ваша дитина щеплена? Згідно календаря?- Так. У нас трохи не згідно календаря, не було привівок, але зроблені всі.

Олена, жителька Кривого Рогу:

Я направду, навіть коли не було щеплень, ми шукали самі, бо була проблема з постачанням, на той час були російські. Ми шукали Бельгію, ми шукали німецькі варіанти і а принципі я задоволена як дитина переносить всі ці моменти щодо інфекціонування.

Наталія із донькою вакцинувалися від багатьох недуг. А ось проти корони - ще не наважились.

Наталія та Аліса, переселенці з Сум:

Маємо побоювання, що може негативні впливи буть потім, але я розумію, що воно мабуть такого не буде, але знаєте, почуття цього є, тому не робимо.

Тих, хто таки захотів вакцинуватися, медики зустрічають в припаркованому біля вокзалу мобільному пункті - автобусі. За необхідності тут перевірять тиск, зроблять ПЛР-тест.

І якщо із самопочуттям все гаразд, немає протипоказань - медики провакцинують. Вчетверте щеплення від ковіду робить Марія. Жінка переселенка із Харкова. У Львові разом із десятирічною донькою живе майже рік.

Марія, переселенка з Харкова:

Якщо надають таку послугу, це важливо для здоров'я, то чому ні. Війна, якщо чесно, під бомбами не пішла робити вакцинацію, але у Львові більш безпечніше, тому можна і зробити.

Більшість охочих вакцинуватись, зокрема від ковіду - це львів'яни, які уже отримали дві попередні дози. Степану Янковському, який на вокзалі працює електриком, медики пропонують відразу щепитись і від дифтерії та правця.

Вакцину від ковіду лікарі колять у ліве плече. Сироватку від інших недуг - в праве.

Степан Янковський, житель Львова:

Вакцинувала, сказала мені, що 10 років буду здоровий, як кінь. (сміється)

Лікарі зазначають, колоти одночасно декілька вакцин дозволено Міністерством охорони здоров'я.

Ольга Бернадська, сімейний лікар:

Тут немає різниці. Це дуже зручно пацієнту це одномоментно і для імунітету це також немає навантаження,організм справляється.

На Львівщині мобільних пунктів вакцинації працює лише 3. Один автобус у Львові. Решта - в області. Щодня у них новий маршрут. Від понеділка різними препаратами провакцинувались майже пів тисячі охочих. Через війну показники щеплень від ковіду в регіоні вкрай низькі.

Наталія Іванченко, керівник Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Якщо ми говоримо про ковід, то першою бустерною дозою вакциновано лише 8 відсотків населення. Другою - менше одного відсотка населення. Якщо, говорити про інші хвороби за підсумками 3 місяців 23-го року, то населення вакциновано на 22 відсотка наприклад від дифтерії та правця, 24 відсотка - від кору.

Через низькі показники щеплень від кору, в регіоні можливий спалах цієї недуги, кажуть медики. Тому призупиняти роботу мобільних бригад не планують. Бо ж певні, лише колективний імунітет зможе не допустити поширення вірусів.