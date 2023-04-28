У пʼятницю, 28 квітня, станом на 8:30, внаслідок ракетного удару по Умані четверо людей загинули. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. Про це повідомив Ігор Клименко.

17 потерпілих. Отримують медичну допомогу.

Також повідомляється, що врятовано трьох дітей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Кількість загиблих в Умані зросла до 7. Про це в ефірі Єдиних новин заявив глава МВС Ігор Клименко.

Крім того, загинула дитина.