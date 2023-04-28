В Умані оголошено триденну жалобу [ Редагувати ]
В Умані оголосили триденну жалобу за загиблими від російської атаки. Про це повідомляє пресслужба міської ради.
На Черкащині у зв’язку із ракетним ударом по багатоповерхівці скасовано усі розважальні заходи.
Крім того, в Умані оголошено триденну жалобу за загиблими у наслідок російської агресії.
В Уманській громаді працює гаряча лінія +380969112911. В Уманському районі працює "гарячий номер" +380969112911. Звертайтесь і кваліфіковані спеціалісти нададуть вам допомогу.
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