В Умані оголосили триденну жалобу за загиблими від російської атаки. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

На Черкащині у зв’язку із ракетним ударом по багатоповерхівці скасовано усі розважальні заходи.

Крім того, в Умані оголошено триденну жалобу за загиблими у наслідок російської агресії.