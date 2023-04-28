Удар по Уманю: пошкоджено близько 10 висоток [ Редагувати ]
У пʼятницю, 28 квітня, міністра внутрішніх справ Ігорь Клименко заявив, що через ракетний удар в Умані Черкаської області пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, повилітали шибки. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Зараз поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід,
Ми маємо бути впевнені, що люди в безпеці. Також знищено або пошкоджено близько 30 одиниць автотранспорту.
За його даними, ракета попала на рівні 6-7 поверну 9-поверхового будинку, це район повністю забудований висотними будівлями, Він зазначив, що знадобиться мінімум одна доба для завершення рятувальної операції.
Ми розраховуємо, що за добу ми приберемо основні залізобетонні конструкції...З Києва виїхали додаткові криміналістичні лабораторії, щоб максимально швидко задокументувати цей воєнний злочин рф.
по темі
У пʼятницю, 28 квітня, внаслідок ракетного удару по Умані кількість жертв продовжує зростати
Сьогодні вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря
В Умані з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, дістали тіла ще трьох загиблих
У Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися російські окупанти
Депутати Чернівецької міської ради позбавили УПЦ МП права користування 22 земельними ділянками у громаді