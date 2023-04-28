У пʼятницю, 28 квітня, міністра внутрішніх справ Ігорь Клименко заявив, що через ракетний удар в Умані Черкаської області пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, повилітали шибки. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Зараз поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід,

Ми маємо бути впевнені, що люди в безпеці. Також знищено або пошкоджено близько 30 одиниць автотранспорту.

За його даними, ракета попала на рівні 6-7 поверну 9-поверхового будинку, це район повністю забудований висотними будівлями, Він зазначив, що знадобиться мінімум одна доба для завершення рятувальної операції.