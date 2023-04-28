Ракетний удар по Умані: з-під завалів дістали тіла ще трьох загиблих [ Редагувати ]
В Умані з-під завалів будинку, куди влучила російська ракета, дістали тіла ще трьох загиблих. Кількість жертв зросла до 10 осіб. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігорь Клименко в Facebook.
Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05.
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