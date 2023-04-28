Удар по Умані: кількість жертв досягла десяти [ Редагувати ]
У пʼятницю, 28 квітня, внаслідок ракетного удару по Умані кількість жертв продовжує зростати. Рятувальники продовжують розбирати руїни.
На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток.
Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу.
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