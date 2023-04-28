Називати майбутній контрнаступ ЗСУ "вирішальним", означає викривляти картину зусиль. Висновки можна буде робити лише в кінці битви.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції в Одесі

"Контрнаступ не треба вважати останньою битвою. Остання битва - це та битва, яка призведе до повного звільнення українських територій. Але цей висновок можна буде зробити тільки вкінці битви, а не на початку. А ті, хто робить висновок, чи є це вирішальною битвою, на самому початку, вони викривлюють картину наших зусиль", - пояснив Кулеба.

За словами міністра, висновки щодо контрнаступу можна буде робити лише в самому кінці. Водночас Україна продовжить битись до тих пір, доки не звільнить свої території від російських окупантів, навіть якщо для цього знадобиться декілька контрнаступів. Війна з Росією не є конфліктом, який можна заморожувати.

Варто відзначити, що пресконференція відбулась після зустрічі міністра Кулеби з главами МЗС Латвії, Литви, Естонії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції та держсекретарем МЗС Фінляндії.