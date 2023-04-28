Ракетний удар по Умані: знайдено тіло ще однієї дитини [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Умань зросла до 23 людей. З-під завалів дістали тіло ще однієї дитини.
"Станом на 19:00 знайдено тіло дитини... Кількість загиблих: 23, з них чотири дитини", - йдеться у повідомленні.
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