Після ракетної атаки кілька годин рятувальники боролися із полум'ям на приватних підприємствах.

7 ракет російська армія випустила по Дніпру напередодні вранці. Жінка та її 2-х річна дитина загинули, ще 4 людей отримали поранення. Ворожий удар не лише скалічив життя мирних людей, а й понівечив їхнє житло та зруйнував промислові потужності.

На суцільне згарище російська ракета перетворила будинок мирних людей. В кімнатах обгорілі стіни, стеля, техніка та меблі, а на підлозі розкидані обпалені особисті речі. У цьому будинку снаряд вбив жінку та її 2-х річну дитину.

Юлія, жителька Дніпра:

Це вчитель нашої школи. І вона тут проживала. Ти живеш в якомусь страху, але вночі, коли всі сплять, це взагалі якийсь абсурд.

Батьки загиблої отримали поранення. Вони в лікарні, в реанімації. У них складні опіки. Їхній стан стабільний.

Олександр, постраждалий:

Ось це вікно, там спав я. І пів п'ятого, зрив, і ми спускаємось у підвал. Входимо - це все лежить: купа сміття, скла, і болванка від ракети.

Ось такий "подарунок" від росіян пан Олександр знайшов на власному подвір'ї. Пошкодило гараж, поруч по сусідству вибуховою хвилею зачепило ще кілька дворів.

Ці тривоги з ранку і до вечора, по 5-10 разів на день. Якось звикаєш і думаєш, та я живу на окраїні міста, живу і думаю, що там. Я - мирна людина, хто по мені буде стрілять, а вони стріляють.

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Місто Дніпро було обстріляно 7 ракетами. Наслідки - пошкоджено декілька підприємств. Фактично площа гасіння переважала за 1000 квадратів, але найгірше, що загинули люди.

Після ракетної атаки кілька годин рятувальники боролися із полум'ям на приватних підприємствах.

Юрій Корецький, начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

Вцілому було задіяно 20 автомобілів ДСНС і 70 рятувальників.

З місця влучання вогнеборцям вдалося врятувати жінку. Зараз вона у лікарні, у шоковому стані. Медики кажуть, потрібна буде реабілітація.

Іван, лікар:

Більше психологічної в цей момент, оскільки фізичних ушкоджень в неї майже немає. Вона оглянута нашим лікарем невропатологом, лікарем-лором. Зараз знаходиться на лікуванні для більшої перевірки стану.

В обласній військовій адміністрації обіцяють: постраждалі отримають всебічну допомогу, як у відновленні житла, так і на лікування.