Країни Східної Європи урізають фінансову допомогу, яку надають біженцям з України, пише Bloomberg.

Зокрема у Румунії вже кілька місяців тому припинили оплачувати житло біженцям. На ці цілі уряд витратив майже $500 млн з початку повномасштабної війни.

Минулого тижня румунський уряд затвердив план скорочення виплат майже 100 тис. українських біженців. Офіційний представник уряду Ден Карбунару зазначив, що Румунія докладає всіх зусиль для забезпечення біженців і своїх громадян в умовах обмеженого бюджету.

Згідно з даними Єврокомісії, які наводить Bloomberg, 25% громадян Румунії не схвалюють фінансової підтримки біженцям з України. Це є найбільшим показником серед країн Євросоюзу.

За даними Мінпраці Румунії, з 24 лютого 2022 року в країну прибуло понад 3,5 млн громадян України, з них менше 100 тис. отримали статус біженців.

Раніше "Подробиці" писали, що у Румунії почали виселяти біженців з України.