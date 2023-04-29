Українські біженці в Румунії зіткнулися з нестачею фінансової допомоги - Bloomberg [ Редагувати ]
Країни Східної Європи урізають фінансову допомогу, яку надають біженцям з України, пише Bloomberg.
Зокрема у Румунії вже кілька місяців тому припинили оплачувати житло біженцям. На ці цілі уряд витратив майже $500 млн з початку повномасштабної війни.
Минулого тижня румунський уряд затвердив план скорочення виплат майже 100 тис. українських біженців. Офіційний представник уряду Ден Карбунару зазначив, що Румунія докладає всіх зусиль для забезпечення біженців і своїх громадян в умовах обмеженого бюджету.
Згідно з даними Єврокомісії, які наводить Bloomberg, 25% громадян Румунії не схвалюють фінансової підтримки біженцям з України. Це є найбільшим показником серед країн Євросоюзу.
За даними Мінпраці Румунії, з 24 лютого 2022 року в країну прибуло понад 3,5 млн громадян України, з них менше 100 тис. отримали статус біженців.
Раніше "Подробиці" писали, що у Румунії почали виселяти біженців з України.
по темі
У місті відкрили перший в Україні житловий центр, де проживатимуть виключно переселенці з незламного міста-героя. Про новосілля зі сльозами на очах - Олена Мендалюк розкаже.
Через російську агресію житло понад 2,5 млн українців зруйноване та пошкоджене. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
З 10 травня у застосунку "Дія" тестуватимуть програму є-Відновлення. Суму компенсацій визначатиме спецкомісія, а кошти зараховуватимуть на картку. Їх можна буде витратити як на будматеріали, так і на оплату послуг підрядника.
Їх будинок повністю зруйнували окупанти. Натомість - залишили на городі трофей для родини - російський танк. Тепер той і стоїть так вже більше року. Сім'я продала деякі деталі з броньовика й перехувала гроші ЗСУ. А тепер їм українські художники допомагають відбудувати зруйнований дім. Як? І скільки вже грошей назбирали?
Німеччині слід передати Україні бойову авіацію, щоб країна могла забезпечити свою безпеку у довгостроковій перспективі
Станом на початок квітня 2023 року в Європі зареєстровано майже 5,31 млн біженців з України. Такі цифри поширило управління верховного комісара ООН у справах біженців. Ця цифра не враховує українців, які виїхали, або були депортовані росією з окупованих територій