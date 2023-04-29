Тяжкі бої за Бахмут тривають. У ворога є кількісна перевага в артилерії. Але наші бійці, каже мій колега воєнкор Ігор Левенок, дають окупантам відсіч і наносять удари. Його ексклюзивний репортаж з лінії фронту - далі.

Передова на Донеччині, що відбувається на найгарячіших ділянках?

Дивлячись, який район, тут буває і «Гради» працюють.

Фронт під Бахмутом. Контрудари українського війська!

Давай, давай, давай не бійся!!!

Як наші захисники штурмують позиції окупантів?

- Окоп бачиш? - Так! - Вибігаєш по верху і кидаєш туди гранату! Різко! Зачищаємо, зачищаємо!

Ексклюзивне відео і розповіді від перших осіб!

Я звідти забрав одну радіостанцію їхню і завалив одного із них.

Донеччина. Тяжкі бої за Бахмут тривають. У ворога і досі є математична перевага в артилерії, однак українські воїни завдяки ось такій роботі її нівелюють. Це штурм позиції супротивника.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Ствольна артилерія, реактивна, оце всі їхні переваги, тобто те, що їх може бути більше ніж нас, то це не буде великим показником. Ми коли заходили й забирали свої території, то їх також було набагато більше за нас, але як показує досвід, вони тікають. І так само, якщо піде повномасштабний наступ, то вони будуть тікати.

Бої на короткій дистанції. Вони потребують особливих навичок. Армійці розповідають, кожна така операція має заздалегідь підготовлений план. Аеророзвідка, ювелірна робота артилерії й сам штурм.

Юрія, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони чекали, що якщо будуть наступати, то будуть наступати з тяжкою технікою, а ми зробили трішки по-іншому. А потім все спланували й пішов наступ.

А скільки рашистів загинуло?

Нормально їх загинуло. Понад вісім осіб, які звідси уже не підуть. А чоловік тридцять-сорок бігли. Там більше одного загону втікало. Випала у них така можливість втікати, зробили перегрупування і швидко повернулись назад.

Результат: стратегічна позиція захоплена. Вона розриває оборону ворога. І дає змогу для подальшого наступу наших військ.

Якщо буде нормально все і буде повномасштабний наступ, то в нас тепер не буде проблеми переправи через канал. Головне, що в нас люди всі вмотивовані, і люди добре знають свою роботу. Кожну вільну годину люди проводять на полігоні й відпрацьовують свої навички.

Мотивація - найважливіша запорука успіху в цій війні. Хлопці кажуть серед них усі добровольці. Юрій до 24-го лютого працював на Одещині у будівельному супермаркеті консультантом. Каже, до мирної професії повернеться, але не раніше як вижене ворога з рідної землі. Під час штурму він захопив у росіян рацію. І це вплинуло на результат бою.

- Я звідти забрав радіостанцію їхню, приніс інформацію, яка стала в пригоді, а також завалив одного з них.

Розвідка прихованих ворожих позицій, розміщення артилерії супротивника - те, що по землі можна розвідати за кілька тижнів, а то й місяців, маленький дрон робить за пів години.

Ну і звісно ж з неба летять смертоносні сюрпризи для окупантів.

Позивний "Кот", військовослужбовець Збройних сил України: