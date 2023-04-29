В Умані вже півтори доби триває розбір завалів житлового будинку

На Черкащині оголошено триденну жалобу за загиблими в Умані. Ворожа ракета забрала життя 23-х людей. Серед них - п'ятеро дітей. Двоє хлопчиків півтора та 16 років та троє дівчаток - 8, 11 та 14 років. Ще 18 осіб травмовані.

Росіяни поцілили в дев'ятиповерхівку ракетою Х-101, один під'їзд було повністю зруйновано. На місці трагедії працював Станіслав Кухарчук. Його репортаж - далі.

Ось так вже півтори доби триває розбір завалів житлового будинку в Умані. Російська ракета поцілила в нього напередодні о четвертій ранку, коли мешканці ще мирно спали. Один із під'їздів багатоповерхівки повністю обвалився, а в середині почалась пожежа. Саме ці завали передусім і взялись розбирати рятувальні підрозділи.

Андрій Хижняк, заступник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області:

Для того, щоб зміг працювати кран і можливо було підняти плити, ми зараз розбираємо ці завали, щоб підвантажити ту плиту. Шукаємо загиблих, шукаємо, можливо, хтось врятувався.

Та вогонь і важкі бетонні плити не лишили людям жодного шансу на виживання. Час від часу роботи рятувальники зупиняли, аби винести тіла…

Деякі тіла понівечені до невпізнаваності. Аби ідентифікувати загиблих поряд із рятувальниками працюють криміналісти. В обгорілих речах поліцейські вишукують бодай якісь документи, які б допомогли встановити особу загиблої людини.

Багатотонні плити провалили підвал, і велика частина уламків разом із тілами мешканців опинилась саме там. Ще один величезний завал утворився між шостим і п'ятим поверхами. Його рятувальники вирішили розбирати в останню чергу - він вкрай небезпечний. Та попри це там було необхідно терміново загасити тління …

За розбором завалів із надією спостерігали сотні очей. Люди сподівались, що хоч когось з їхніх сусідів чи рідних вдасться знайти живим. Пан Дмитро каже про себе, що він щасливчик - стіна його кімнати лише дивом встояла. Чоловіка і дружину з дев'ятого поверху евакуйовували рятувальники, а от сусідам навпроти так не пощастило…

Дмитро, мешканець будинку:

Ви бачите мої двері прикрило плитою, то я на 2 сантиметри відчинив, а там провалля. А сусідня квартира наче ще стояла, а потім через час я туди, а там провалля і тільки вогонь - пішло все, розумієте Порожніх квартир не було. І дітей дуже багато.

Про долю своєї невістки й онука пані Юлія боїться навіть думати. Аби хоч якось підтримати жінку з нею працює психолог ДСНС.

Як тільки дізналась про обстріл, пані Катерина примчала до Умані з Новоархангельська. В зруйнованому під'їзді у неї мешкали донька, семирічна онучка, зять та сваха.

Катерина, родичка мешканців будинку:

Вони на другому поверсі були, але нам ще не сказали. Не знайшли їх ні живих, ні мертвих. Не знаємо.

Та схоже цієї трагедії росіянам стало замало. В Умані знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Попри небезпеку робіт рятувальники не зупинили, лише попросили людей сховатись в укриттях.

Одразу по закінченню тривоги до місця трагедії уманці почали зносити квіти та дитячі іграшки. Цей обстріл став для всіх справжнім шоком.

Уманська трагедія знову показала, як українці вміють гуртуватись у момент біди. Допомога для постраждалих та рятувальників потекла до місця трагедії суцільною рікою - одяг, ковдри, медикаменти, їжа, вода. Киянин Антон і його друзі встановили поблизу зруйнованого будинку кавомашину. Хлопець каже, осторонь просто не могли залишитись.

Антон, бариста з Києва:

Насправді ми їхали на виставку в Софіївку, але враховуючи ситуацію ми вирішили, що ми приїдемо сюди й будемо пригощати кавою.

А ось так почався розбір завалів вже на верхніх поверхах будинку. Ці роботи рятувальники почали проводити вже вночі. Поки верхолази знімають плити, у загону Володимира є час на перепочинок - хлопцеві вперше довелось працювати на такій події.

Володимир Міщенко, пожежний рятувальник ГУ ДСНС в Черкаській області:

Важко, дуже важко, коли знаходиш дитину чи жінку. І емоційно важко, сльози на очах. Я сподіваюсь, що за даний вчинок агресії російської, наші Збройні сили дадуть відповідь не малу і вірю в них, і нашу Перемогу.

Розбір завалів триває і зараз. Його рятувальники планують закінчити до вечора. Далі почнеться робота криміналістів та медиків - тіла загиблих потрібно буде упізнати. І це буде не легко зробити.