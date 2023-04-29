Воїни підрозділу діляться: і у бліндажі, і на завданні треба залишатися єдиною командою.

У районі Бахмута бої не стихають. Піхота, яка стримує противника, потребує постійної вогневої підтримки. Наш наступний сюжет, створений спільно з колегами із Військового телебачення, про роботу артилеристів поблизу міста-фортеці.

Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:

В районі Бахмута справді гаряче, і піхота, яка стримує противника потребує постійної підтримки. Тож зараз ми прямуємо на позиції артилеристів, аби подивитися на їхню роботу.

Дорогу до позицій рясні дощі перетворили на суцільне болото. Але бійці зустрічають нас у доброму гуморі.

Воїни підрозділу діляться: і у бліндажі, і на завданні треба залишатися єдиною командою.

Позивний "Сонечко", військовослужбовиця Збройних сил України:

Тут сім'я, тут друга сім'я, знаєте, вдома своє, а тут всі свої. За кожного побратима переживаєш, як за себе.

Військовослужбовиця з позивним "Сонечко" першою отримує координати цілей на знищення.

Позивний "77-й", військовослужбовець Збройних сил України:

Боги - це наші машини. Якби не було машин, ми були б звичайні піхотинці. А сама установка, бойова машина, вона виконує дуже важливу роль. Це і допомога піхоті, призначення колон техніки та знищення її.

Щойно наші співрозмовники отримали нову ціль - це скупчення техніки противника. Військовослужбовець із позивним "Плохий" показує нам реактивну систему залпового вогню "Град", яка вже зовсім скоро псуватиме настрій ворогу.

Позивний "Плохий", військовослужбовець Збройних сил України:

Моя робота виставить машину, вирахувати навіднику кутомір, поділити приціл, і відпрацювати у випадку стрільби. Ми працюємо швидко, і річ у тім, що ми насипаємо кацапам так, щоб їхнє життя здавалось дном.

Євгенія Гордієнко, кореспондентка Військового телебачення України:

Артилеристи отримали координати й підготували машину до виїзду. А ми прямуємо за ними, подивитися на їх роботу.

Щоб убезпечити артилеристів від ворожих безпілотників, на завданні їх супроводжує група протиповітряної оборони.

Кілька хвилин злагодженої роботи - і установка готова до залпу.