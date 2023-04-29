Дівчинку з Українки на Київщині, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару вже прооперували. Її стан стабільний, повідомили в "Охматдиті". Нагадаю, напередодні рештки збитого ворожого снаряду влучили в багатоповерхівку. Минулося без жертв. Але є руйнування.

Чи залишається будинок придатним для проживання? З'ясовувала Ярина Марків.

Потужні вибухи, пожежа, евакуація. Так почався ранок 28 квітня для жителів дев'ятиповерхівки в місті Українка. Туди влучив уламок збитого російського снаряда.

Катерина, мешканка будинку:

Все чули. Було дуже гучно. Було страшно. Звук був настільки жахливий.

Епіцентру вибуху прийшовся на квартири на 5 та 6-му поверхах. Пані Катерина розповідає, всі мешканці хутко евакуювались і почали власноруч приборкувати полум'я - відрами та каструлями з водою.

Катерина, мешканка будинку:

І дуже швидко спрацювали всі комунальні служби, тобто пожежа була дуже швидко погашена.

За словами голови ОСББ, це вже вдруге будинок і його жителі страждають від російської ракетної атаки.

Мудрак Дар'я, голова ОСББ будинку:

1-й випадок був 16 грудня 2022 року. На місто було подано дуже висока напруга, і в будинку сталась дуже сильна пожежа. І в будинку згоріли всі щитові. На вулиці в той день було - 10 °. І ми двоє суток сиділи без опалення, без води, без світла.

І тоді, й цього разу всі дивом залишились живі. Ракета була без вибухової речовини, каже голова ОСББ. Її уламок застряг між секціями будинку. Й частина залетіла прямо в спальню 13-річної дівчинки.

Мудрак Дар'я, голова правління ОСББ "Чисті сосни" даного будинку:

На жаль, є постраждалі - дівчинка - її уламками скла завдало шкоди. Вона зараз знаходиться в операційній в Києві. В іншій квартирі, мешканцям якої якимось чудом вдалося врятуватися - там була похила пара, на них вивалилася вся стіна. Там, де ви можете побачити нема стіни.

Подружжя серйозних травм не отримало. А от 13-річна дівчинка - травми гомілок та січені рани. Дитину вже прооперували в лікарні "Охматдит", далі довготривалий процес реабілітації та лікування. Зараз її життю нічого не загрожує, - повідомляють медики.

Слідчі дії вже відбулися, спеціальні комісії обстежили будинок, зафіксували обсяги руйнувань. Триває демонтаж.

Руслан Кравченко, голова Київської ОВА:

За результатами також обстежень встановлено, що будинок придатний для проживання. Нам залишається тільки зробити технічну документацію, проєкт відновлення, а також пройти експертизу для цього відновлення. Також місцева влада бере на себе повне відшкодування та відновлення квартир.

Люди, чиї квартири постраждали, переселені в тимчасове місце проживання, забезпечені харчами й фіндопомогою. А сусіди, не встигли оговтатись від вранішньої пожежі, як вже облагороджують дім квітами.

Катерина, мешканка будинку: