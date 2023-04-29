І до ще однієї гарячої точки на планеті. У Судані тривають тяжкі бої, попри домовленість про перемир'я. Обстрілами пошкоджено турецький евакуаційний літак. Водночас тисячі людей товпляться у портах та на КПП, щоби покинути охоплену війною країну. Детальніше про все це - в сюжеті наших кореспондентів.

Над Хартумом клубочиться дим. Тишу принишклого міста раз-по-раз розривають постріли. Попри домовленість продовжити перемир'я у країні та її столиці тривають бої. У хід ідуть авіаобстріли, танки, артилерія, безжально руйнуючи житлові квартали.

Під вогонь потрапив турецький евакуаційний літак, що саме сідав в аеропорту Хартума. У нього пошкоджена паливна система. Армія Судану звинуватила у цьому повстанців - воєнізовані Сили оперативної підтримки.

Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини:

Попри все наш літак благополучно приземлився. Поранених або втрат серед персоналу немає. Є незначні пошкодження літака, і наша команда наразі їх вивчає. Ми думаємо, що їх можна відремонтувати на місці за допомогою команди, яку ми туди відправимо.

Тим часом жителі країни штурмують кордони. У порту Порт-Судану зібралася велетенська черга з біженців, що сподіваються евакуюватися морем. Серед них іноземці та багато студентів.

Мосааб Абдель Рахман, студент:

Я був серед людей, які опинилися в пастці на вулиці Аль Сетін протягом майже семи днів без їжі, пиття, електрики та води. Умови були жахливими, але, слава Богу, нам вдалося вибратися і приїхати сюди.

Евакуацію з Судану проводить ціла низка країн, зокрема Британія, Франція, Малайзія. У співпраці з міжнародними партнерами Україна вивезла майже сотню наших співвітчизників. Велику місію для порятунку біженців організувала Саудівська Аравія.

Для нас це перший евакуаційний рейс з Судану. Корабель може перевозити до 2000 пасажирів. Це найбільше судно, яке повезе біженців до Джидди. Як бачите, на борту у нас є люди десь 15 національностей.

Велетенські затори утворилися на КПП з сусідніми країнами. Люди намагаються виїхати автобусами попри те, що ціни на квитки й без того недешеві, злетіли до хмар.

Фарід Махгуб Таха, біженець з Судану:

Ми виїхали з Хартума дивом, і дуже важко дісталися сюди, ми тяжко страждали в дорозі, ми виснажені. Боже, благослови наших єгипетських братів, за те що вони прийняли нас!

Кордони з сусідніми державами вже перетнули десятки тисяч суданців. Але багато людей залишаються в країні, адже не мають грошей на евакуацію. Тим часом ситуація в країні на межі гуманітарної катастрофи. Бракує їжі, води, ліків.

Асем, власник супермаркету:

Скоро нічого не залишиться. Ми намагаємося забезпечити магазин хоча б овочами та фруктами. Але в нас закінчилися зерно, консерви, борошно, цукор.

Війна між урядовими військами на чолі з генералом Абделем Фаттахом аль-Бураном та воєнізованими Силами оперативної підтримки під командуванням його колишнього заступника та товариша з перевороту Мохаммеда Хамдана спалахнула 15 квітня. Відтоді усі спроби встановити перемир'я зазнали невдачі. За два тижні боїв, за офіційними даними, загинуло щонайменше пів тисячі людей і понад чотири тисячі поранено. Хоча реальна кількість загиблих, ймовірно, набагато вища.