Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни, тому Україні необхідні винищувачі F-16. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, - ред.), які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики.

За його словами, по балістиці й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.

Речник зазначив, що Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони, але вони все одно не зможуть покрити всю територію країни.