Ігнат пояснив важливість F-16 для України [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни, тому Україні необхідні винищувачі F-16. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, - ред.), які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики.
За його словами, по балістиці й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.
Речник зазначив, що Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони, але вони все одно не зможуть покрити всю територію країни.
Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій.
по темі
Полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що засоби ППО не можуть покрити всю територію України
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія продовжує випускати ракети, але темпи виробництва невисокі, адже це високотехнологічна зброя і для її виготовлення потрібен час
За словами Ігната, треба дати чіткий сигнал європейським партнерам України, що тут безпека не лише України, а і Європи.
Благодійний фонд Вадима Столара разом зі своїм засновником з перших днів масштабного вторгнення системно допомагає Збройним Силам України у межах проєкту "++ для ЗСУ", і робитиме це до нашої Перемоги
У понеділок, 24 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок