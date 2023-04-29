У суботу, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв.

Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України: сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони. І ще понад 300 з Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, прикордонників.

"Загалом за час повномасштабної війни вже 45 038 українців і українок відзначені державними нагородами. І це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей. Усіх, хто воює заради України, усіх, хто працює заради нашої перемоги", - сказав він.

Слава всім, хто в бою заради нашої держави, на бойових постах! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Слава всім, хто лікує та реабілітує після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів та окупації, хто повертає наших людей із російського полону. Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає нам!

"Усі разом наближаємо вирок для держави-зла. Ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!", - додав він.