У суботу, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує потужні кроки у створенні трибуналу для росії.

За словами президента, наступний тиждень буде доволі важливим з погляду боротьби за справедливість для українців, а саме за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців.

Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста.

Зеленський наголосив, що Україні й світові не достатньо лише того, щоб росія була слабкою, адже це вже відбувається.

Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею.