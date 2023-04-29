У неділю, 30 квітня, у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан проведуть новий раунд переговорів. Про це повідомляє Reuters.

Під час перемовин країни спробують нормалізувати відносини, що були загострені через конфлікт в Нагірному Карабасі.