Вірменія та Азербайджан проведуть мирні переговори в США [ Редагувати ]
У неділю, 30 квітня, у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан проведуть новий раунд переговорів. Про це повідомляє Reuters.
Під час перемовин країни спробують нормалізувати відносини, що були загострені через конфлікт в Нагірному Карабасі.
З 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом. Тоді ж запланований наступний раунд обговорення угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном.
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