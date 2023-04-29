Через сильні заморозки в одній із областей оголошено штормове попередження [ Редагувати ]
У неділю, 30 квітня, у Вінниці та області очікуються сильні заморозки: в повітрі до -5 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє міська рада Вінниці.
Через це синоптики оголосили штормове повідомлення.
На завтра синоптики оголосили штормове попередження. У Вінниці та області очікуються сильні заморозки в повітрі до -5-3 градусів за Цельсієм. Другий рівень небезпеки – помаранчевий.
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