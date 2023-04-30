Півтисячі окупантів та 4 БПЛА. У Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні [ Редагувати ]
За даними на ранок неділі, 30 квітня українські військові ліквідували за добу 470 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 190 510 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки та 5 ББМ. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 190510 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3699 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7189 (+5) од,
- артилерійських систем - 2914 (+6) од,
- РСЗВ - 544 (+1) од,
- засоби ППО - 295 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2475 (+4),
- крилаті ракети - 932 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5842 (+6) од,
- спеціальна техніка - 357 (+2)
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