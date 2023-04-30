"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир": Мельник про переговори з рф [ Редагувати ]
Україна не піде на компроміси з росією, яка не зацікавлена в переговорах. Поступки не забезпечать стабільний мир в Україні.
Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв'ю Morgenpost.
"На даний момент я не відчуваю жодного бажання миру будь-якою ціною. Якби ми могли показати небагато у військовому плані, у нас у будь-якому разі були б слабкі козирі на можливих переговорах", - наголосив він.
Мельник зазначив, що більшість українців не готові до поступок з ворогом. Такі компроміси не зможуть забезпечити мир в Україні.
"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для всіх нас, щонайбільше крихке припинення вогню. Будь-яка дискусія про переговори - це також повна нісенітниця, тому що росіяни взагалі не хочуть вести переговори", - заявив заступник глава МЗС.
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