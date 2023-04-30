Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяви колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель щодо дружніх стосунків з росією під час її каденції та заклики до мирних переговорів з Кремлем.

Про це повідомляє Подоляк в Twitter.

Так, Подоляк назвав Меркель людиною, що "поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв" та поставив під сумнів її заяви про те, що нібито Меркель "зробила все, щоб росія не почала війну".

"І тому отримала... російський дешевий газ. Фантастика. Адже війна не почалася, правда?", - ставить риторичне питання Подоляк.

Після цього Подоляк запитує у Меркель, про що Україні говорити під час переговорів з міжнародними воєнними злочинцями, які вона так наполегливо пропонує розпочати.

"Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від рф? Але чи обов'язково це має бути… ціною зруйнованих територій України та сотень тисяч невинних українських життів? І головне - з ким? З офіційно визнаними міжнародними воєнними злочинцями? Невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко зневажати свободу, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист?" - питає він.

В кінці свого допису він радить Меркель "припинити виправдовуватися та заохочувати агресора", якщо вона "не може виправити помилок минулого".