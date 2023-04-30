Контрнаступ ЗСУ може розпочатися пізніше через інформацію, яка з’являється у ЗМІ.

Про це в інтерв’ю скандинавським ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, інформація, яка з’являється у ЗМІ, не допомогає українським військовослужбовцям, незалежно від того, фейкова вона чи правдива. Президент зазначає, що це одна з причин, через яку контрнаступ Сил оборони може розпочатися пізніше.

"Контрнаступ залежить не тільки від бойових машин. Бойові машини або броньована техніка — це одна зі складових наступальної операції. Іноді існують інформаційні загрози. І, скажу вам відверто, я про це жодного разу не висловлювався, але іноді є інформація, яка виходить в тій чи іншій пресі, і це, на жаль, не тільки російська преса. І, я вважаю, що ця інформація не допомагає", - продовжив Зеленський в інтерв’ю.

Разом з тим, як запевняє очільник держави, інформаційні вкиди не зупинять Сили оборони під час підготовки до контрнаступу, навіть якщо публікації з'являтимуться у ЗМІ щодня. Зеленський впевнений, що масштабна операція буде успішно здійснена, в результаті якої Україна поверне усі деокуповані території.