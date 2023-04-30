Зеленський про звільнення України: попереду - головні битви цієї війни [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну чекають головні битви цієї війни.
Про це повідомив президент у неділю, 30 квітня, під час участі у заходах з нагоди Дня прикордонника України.
За його словами, Україна та її громадяни мають звільнити всі території від російських окупантів.
"Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - сказав Зеленський.
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