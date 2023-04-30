У Кропивницькому медики просять долучатися до донорства. Через свята та весняно-польові роботи активність донаторів знизилася. При цьому потреба в крові не зменшується. Репортаж зі станції переливання крові далі.

Здати тромбоконцентрат пана Михайла попросили медики зі станції переливання крові. Чоловік є постійним донором ще зі студентських часів. Нині він приватний підприємець у сфері перевезень. І коли є можливість - не відмовляє у допомозі.

Михайло Онша, донор:

Мене викликають два рази на місяць, бо тромбоконцентрат можна здавати більше, ніж просто кров, збирають тромби, тому я тут частенький гість. А здавати потрібно, кожен в дану хвилину, в цей момент нашого часу повинен робити все для нашої Перемоги, для допомоги ЗСУ.

Перед процедурою Михайло дотримується простих правил.

Михайло Онша, донор:

Харчування правильне, не вживання алкоголю. Я не курю, не вживаю алкоголь. За 2-3 дні харчування повинно бути не жирне, не солене.

Потреба у донорах, наголошують медики, є постійною. Адже зберігається кров - сорок дві доби. За цей час її отримують пацієнти, і знову, потрібно поповнювати запаси.

Роман Соболь, завідувач відділення заготівлі крові Кіровоградської обласної станції переливання крові:

Оскільки ми забезпечуємо як заклади охорони здоров'я міста та області, так і наших хлопців на передовій, їм теж потрібна кров, то потреба є завжди. Так, звісно, потреба коливається, деякий час у нас є запас, то ми його акумулюємо, потім ми його реалізуємо. Але завжди раді, завжди приймаємо донорів, усіх груп та резусів.

Нині на станції переливання крові спад донорства. Медики це пов'язують із настанням часу весняно-польових робіт та свят. І дуже просять українців згадати про тих, кому потрібна допомога - і здавати кров.