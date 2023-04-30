У Кропивницькому закликали долучатися до донорства [ Редагувати ]
У Кропивницькому медики просять долучатися до донорства. Через свята та весняно-польові роботи активність донаторів знизилася. При цьому потреба в крові не зменшується. Репортаж зі станції переливання крові далі.
Здати тромбоконцентрат пана Михайла попросили медики зі станції переливання крові. Чоловік є постійним донором ще зі студентських часів. Нині він приватний підприємець у сфері перевезень. І коли є можливість - не відмовляє у допомозі.
Михайло Онша, донор:
Мене викликають два рази на місяць, бо тромбоконцентрат можна здавати більше, ніж просто кров, збирають тромби, тому я тут частенький гість. А здавати потрібно, кожен в дану хвилину, в цей момент нашого часу повинен робити все для нашої Перемоги, для допомоги ЗСУ.
Перед процедурою Михайло дотримується простих правил.
Михайло Онша, донор:
Харчування правильне, не вживання алкоголю. Я не курю, не вживаю алкоголь. За 2-3 дні харчування повинно бути не жирне, не солене.
Потреба у донорах, наголошують медики, є постійною. Адже зберігається кров - сорок дві доби. За цей час її отримують пацієнти, і знову, потрібно поповнювати запаси.
Роман Соболь, завідувач відділення заготівлі крові Кіровоградської обласної станції переливання крові:
Оскільки ми забезпечуємо як заклади охорони здоров'я міста та області, так і наших хлопців на передовій, їм теж потрібна кров, то потреба є завжди. Так, звісно, потреба коливається, деякий час у нас є запас, то ми його акумулюємо, потім ми його реалізуємо. Але завжди раді, завжди приймаємо донорів, усіх груп та резусів.
Нині на станції переливання крові спад донорства. Медики це пов'язують із настанням часу весняно-польових робіт та свят. І дуже просять українців згадати про тих, кому потрібна допомога - і здавати кров.
по темі
Вони проводять в операційних 24 години на добу. Українські медики впевнено тримають свій фронт. Й за рік повномасштабного вторгнення - значно виросли в професійному плані.
Ізраїльські військові-психологи у Хмельницькому ділилися досвідом роботи із постраждалими. Ізраїль понад 80 років боронить свої кордони, тож про те, як подолати душевні травми внаслідок війни там знають не на словах.
У Львові завершився Міжнародний форум з реабілітації. Три дні медики, експерти, представники міжнародних організацій та фондів обговорювали лікування, протезування та реабілітацію українських військових та цивільних, що постраждали внаслідок російської агресії.
Розпочинаємо цей випуск з історії про нейрохірургів тилового Закарпаття. З початком війни роботи в них додалося. Лікують і переселенців, і поранених цивільних та військових.
І далі про донорський фронт, який в тилу тримають тисячі українців. Від початку повномасштабного вторгнення кількість донорів зросла по всій країні. Але, попри це, резервів недостатньо. Нещодавно МОЗ зробив заяву, що потребу донорів з резус-негативним фактором.