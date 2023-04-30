Супроти триває. Вже 431 добу Україна боронить свою землю від російського агресора. Основні зусилля окупанти зосередили на Донеччині. Намагаються наступати на трасу Бахмут - Костянтинівка. Наші бійці тримають оборону. Під ворожим вогнем також Авдіївка, Торецьк та Мар'їнка. Докладніше про стягнення на східному фронті в огляді моїх колег.

Окупанти й далі рівняють із землею Авдіївку. Будинки тут розбиті до цеглини. У місті не залишилося вже жодного інфраструктурного об'єкта, що міг би працювати - їх знищили російські снаряди.

Серед руїн в Авдіївці й досі якось існують люди.

Как вы пережили этот прилет? - Оно прилетело прямо в бомбоубежище, в подвал. - А там кто-то пострадал в подвале? - Нет. - Не присыпало? - Нет, но конечно жыть там уже невозможно.

З міста у вогні вже вивезли всіх дітей, окрім 12-річного хлопчика.

Геннадій Юдін, поліцейський екіпажу "Білий янгол":

У нас в місті залишилася одна дитина. Це 12-річний хлопчик, мати ховає цього хлопця десь. Зараз ми проводимо опитування сусідів даної вулиці, показуємо фотографію, говорять: не бачили вже місяць цю маму.

Просто під час пошукового рейсу поліцейський екіпаж потрапив під прицільний обстріл - снаряди лягли за 50 метрів.

Близько півночі росіяни випустили по Краматорську 5 ракет. Цього разу минулося, усі люди вціліли.

Напередодні у селищі Малотаранівка загарбники поцілили в приватні будинки. Поранень зазнали жінка з дитиною, їх з опіками відвезли до лікарні. Стан постраждалих важкий.

Під вогнем і Часів Яр - 2 людей у лікарні, пошкоджено приватний будинок і будівлі підприємства.

З "Градів" росіяни обстріляли Торецьк - потрощені 16 приватних будинків, соціальна та критична інфраструктура. Одна людина загинула, є поранені.

Неспокійно цієї ночі було й у Вугледарі. На Бахмутській лінії фронту окупанти гатять по позиціях українських захисників з артилерії та танків. У самому Бахмуті точаться найзапекліші бої. Евакуація триває тут вдень і вночі.

Люди, які вибралися із пекла розповідають, як окупанти позбавили їх усього. Через потужні обстріли мешканці не мали змоги вийти з підвалу.

Ірина Молдованова, жителька Бахмута:

Даже во двор не выходили - не выходили. - Все время в подвале были? - В цоколе, подвала нет. В цокале сидели и даже во двор не могли выйти, такие обстрелы были. А на днях вообще в крышу попало, стену завалило.

Іноді з-під вогню люди наважуються рятуватися самостійно. На цих кадрах двоє мешканців Бахмута пішки йдуть поміж окопів. Людей, що наражаються на небезпеку, вчасно помітили українські військові, які виконували бойове завдання.

Не полишають спроб московити прорвати нашу оборону на Луганщині. Українські десантники знищили там дві російські БМП. Одна підірвалась на міні, другу дістали артилерійським вогнем. Минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу росіян.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України: