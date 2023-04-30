Двічі тікав від війни й починав власну справу з нуля: історія кондитера з Донецька [ Редагувати ]
Він двічі тікав від війни й двічі починав власну справу з нуля. Кондитер з Донецька Сергій Пивоваров у 2015 виїхав до Покровська. А торік, у квітні, змушений був переселитися до Львова.
Там він скористався державною програмою релокації бізнесу. Що йому вже вдалося? І як іде бізнес? У пекарні Сергія побувала Вікторія Балицька.
Мафіни, печиво, кошики та круасани - це солодощі, які готує Сергій у своїй мініпекарні.
Вони будуть з чим побажають клієнти. Є варіанти просто без нічого - класичний, є варіант - заварний крем, і є варіант - з "Nutella".
Окрім інгредієнтів за рецептом, Сергій та його невелика команда додають до виробів ще дещо.
Сергій Пивовар, переселенець з Донеччини:
Секрет дуже секретний, тому що ми додаємо трохи любові, наснаги і, так би мовити, професіоналізму нашого. Те, що ми вміємо.
До Львова свій бізнес Сергій перевіз торік у квітні із Покровська, що на Донеччині.
Сергій Пивовар, переселенець з Донеччини:
Ніхто не знав, що це може переміщуватися, тому я вирішив не ризикувати, а чому до Львова, тому що була програма релокації державна.
Це вже вдруге Сергій був змушений покинути домівку та усе, що напрацював роками. У 2015 переїхав до Покровська із Донецька, де вже неможливо було жити.
Сергій Пивовар, переселенець з Донеччини:
Багато було суперечок на блокпостах, і стріляли в нас, ми їхали, і відбирали, і забирали, і погрожували, бо я себе так вів, звісно, з ними. Ми багато бачили тих, як знаєте, як кажуть, навіть не із грязі в князі, а взагалі були ніхто, нічого, а потім ти їх бачиш зі зброєю.
За кілька років у Покровську Сергію вдалося налагодити свою справу. Обладнання Сергій зміг перевезти до Львова завдяки державній програмі релокації. Та були й складнощі.
Сергій Пивовар, переселенець з Донеччини:
Ну було складно, поки приміщення знайшли, з працівниками питання було. Тому довелося самому ставати за тістоміс, за скалку, за печі. І за вантажника, за все.
Та Сергію пощастило - на оголошення відгукнулася пані Валентина із Херсона.
Валентина Сідорова, переселенка з Херсона:
Я медик, але я на пенсії. Просто з тістом я дружу з дитинства. Тому я все це вмію, і в Херсоні я теж працювала трошки з тістом. Робила в Чорнобаївці отій знаменитій, в знаменитого пекаря трохи, якраз до війни.
Валентина живе у Львові вже понад рік. Робота допомагає відволікатися від сумних думок.
Валентина Сідорова, переселенка з Херсона:
В центрі города розбили будинок, де жили мої друзі. Розгрібали. Моя родина вся в окупації...
Коньяк 60 г. Коньячок десь був у мене там. Ванільна соль. Все в муку. Ще треба апельсина і лимона.
Це рецепт херсонської паски від Валентини. А решту солодощів доводилося адаптовувати під місцевого споживача, каже Сергій.
Сергій Пивовар, переселенець з Донеччини:
Споживачі наші на Донеччині більш полюбляють таке щось в розмірах більше, більше сухого такого характеру, типу там сметанник, печиво, пряники. На Львівщині тут більше полюбляють пляцки, все кремове, все щоб було змащене, все щоб було невеличке, гарненьке.
У пекарні Сергія працює вже троє найманих працівників. Та підприємцю все ще бракує замовлень, щоб бізнес можна було вважати успішним.
Сергій Пивовар, переселенець з Донеччини:
Він в стані відродження досі. Я буду вважати його успішним, коли хоча б буде рівень продажів останнього місяця у Покровську.
Більшість продукції Сергій відправляє на Донеччину - звідти отримує найбільше замовлень. Проте сподівається, що його солодощі стануть популярними й серед львів'ян.
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