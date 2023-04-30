Залужний обговорив з командувачем сил НАТО в Європі ситуацію на фронті та дії ЗСУ [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів нараду з командувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він повідомив у Telegram.
Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань.
Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання.
Окремо воєначальники зупинилися на важливості вчасних поставок у достатній кількості боєприпасів та техніки. Залежний наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.
Генерали також обговорили питання підготовки наших захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України.
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