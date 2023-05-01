У ніч на понеділок, 1 травня, окупанти випустили по Дніпропетровській області ракети. Ворог двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район. Про це свідчить звіт ISW.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук сказав:

Нашим захисникам вдалося збити 7 ракет. Подяка всьому особовому складу за те, що захищають Дніпропетровщину.

За його словами, за допомогою медиків звернулося 25 осіб, із них троє – діти. За попередніми даними, двох жінок 1967 та 1978 років народження, а також чоловіка 1995 року народження довелося госпіталізувати.

У самому Павлограді понівечено промислове підприємство, 19 багатоквартирних та 25 приватних будинків, 3 школи та стільки ж дитсадків, півдесятка магазинів. Також сталися пожежі, рятувальники працюють.

Повідомляється, що в інших громадах області теж є пошкоджені будівлі: у Вербківській ТГ це близько 40 будинків, ще 2 – у Юріївській ТГ, у Межирицькій ТГ понівечена школа.