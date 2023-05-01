У понеділок, 1 травня, через ракетний обстріл Дніпропетровської області під час масованої атаки України поранення отримали вже 34 людини. Про це повідомляється у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Наймолодшій з них - 8 років.

Вже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці - лише 8 років.

Лисак додав, що у більшості постраждалих забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння.