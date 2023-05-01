Удар по Павлограду: кількість постраждалих збільшилась [ Редагувати ]
У понеділок, 1 травня, через ракетний обстріл Дніпропетровської області під час масованої атаки України поранення отримали вже 34 людини. Про це повідомляється у Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Наймолодшій з них - 8 років.
Вже 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці - лише 8 років.
Лисак додав, що у більшості постраждалих забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння.
Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно.
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