В Україні продовжать воєнний стан і мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроєкти [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану в Україні.
Також глава держави запропонував продовжити мобілізацію в країні.
Наразі текстів законопроєктів немає, тому невідомо на який термін глава держави запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію.
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