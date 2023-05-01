Залужний провів нові переговори з Міллі: обговорили ситуацію на фронті та постачання зброї [ Редагувати ]
У понеділок, 1 травня, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це повідомляє в Telegram головнокомандувач ЗСУ.
"Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій", - написав Залужний.
Головнокомандувач розповів Міллі про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Також наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.
"Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.Дякую генералу Міллі за допомогу. Продовжуємо координувати зусилля у боротьбі з російським агресором", - додав Залужний.
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