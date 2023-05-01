Росіяни змінили тактику ракетних ударів по Україні: Подоляк назвав можливі цілі [ Редагувати ]
Російські окупанти змінили тактику застосування ракет проти України. Зараз вони прицільно б'ють по цивільним.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. У цьому немає сумнівів, тому що вони завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення", - розповів Подоляк.
За його словами, за допомогою такої тактики ворог хоче спровокувати в країні певні реакції, наприклад, прискорити контрнаступ, щоб Україна не займалася підготовкою, а пішла розлюченою в атаку.
Подоляк додав, що ворог також може намагатися вплинути на мешканців країн Заходу, які під враженням від убивств мирних українців можуть вимагати термінових переговорів.
"Третя причина - вони хочуть зрозуміти, чи можна атакувати не лише за тими траєкторіями, за якими вони атакували взимку і восени, чи можна атакувати в обхід наших систем ППО цивільне населення. І вони дивляться, чи повністю ми закрили небо, чи ні", - додав Подоляк.
При цьому серед можливих причин - спроба росіян зрозуміти, чи буде в них опція зламати українців за допомогою атак на цивільне населення у разі провалу на лінії фронту, додав радник керівника ОП.
по темі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки
Російський наступ на Бахмут провалився
У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат
Україна цього тижня отримала велику кількість військової техніки. Це значно посилить можливості України до оборони та контрнаступу
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій